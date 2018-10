Efter længere tids efterforskning slog politiet torsdag til og fandt hash til en værdi af 25 millioner kroner.

København. Syv personer blev torsdag anholdt for et halvt ton hash.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Det er efterforskningsfællesskabet Særlig Efterforskning Øst, der i længere tid har efterforsket sagen.

Det førte torsdag til, at man anholdt syv personer i alderen 24 til 45 år.

Politiinspektør Flemming Madsen siger til Ritzau, at han ikke kan sige mere om sagen og efterforskningen. Det er dermed uvist, hvad de syv personer helt konkret er sigtet for.

- Men jeg kan sige, at de er sigtet for det samme, lyder det.

Sagen drejer sig om indsmugling af en større mængde hash til de skandinaviske lande - herunder til Danmark.

I forbindelse med anholdelserne blev der foretaget ransagninger forskellige steder på Sjælland.

Og her stødte man på cirka 500 kilo hash. Hashen vurderes at have en værdi på mindst 25 millioner kroner på gadeplan.

Efterforskningen er sket i samarbejde med flere udenlandske politimyndigheder, men Flemming Madsen ønsker ikke at fortælle, hvilke der er tale om.

De bliver fredag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Her vil anklagemyndigheden bede om, at dørene bliver lukket. Det betyder, at offentligheden ikke må få indsigt i politiets efterforskning eller høre, hvad de sigtede muligvis forklarer.

/ritzau/