Politiet har fundet en mistænkelige genstand på Blågårds Plads, der ligner en håndgranat.

Det bekræfter Københavns Politi til B.T. og understreger, at de endnu ikke har fået bekræftet ægtheden af fundet.

Politiet er stadig massivt til stede på pladsen, men den umiddelbare fare er overstået, forklarer vagtchefen.

Vi undersøger i øjeblikket et mistænkeligt forhold på Blågårds Plads og opfordrer derfor borgere til at holde sig fra pladsen. Vi opdaterer her, når vi har yderligere #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 16. april 2019

Københavns Politi har tirsdag formiddag været på stedet med den fjernstyret robot, Rullemarie, for at undersøge en mistænkelig genstand.

Politiet oplyser, at deres tilstedeværelse på Blågårds Plads ikke umiddelbart har en sammenhæng med, at Rasmus Paludan igen har annonceret en demonstration i området klokken 13.30.

Rullemarie undersøger mistænkelig genstand på Blågårds Plads tirsdag formiddag. Vis mere Rullemarie undersøger mistænkelig genstand på Blågårds Plads tirsdag formiddag.

Temaet tirsdag er 'demonstration mod terroristen Omar El-Hussein', der også var anledningen til demonstrationen søndag.

Det var i den forbindelse, at det normalt fredelige og hippe kvarter på Indre Nørrebro udviklede sig til voldsomme uroligheder.

Her går betjente med den mistænkelige genstand i en hvid plastikpose. Foto: Mathias Øgendal / Presse-fotos.dk Vis mere Her går betjente med den mistænkelige genstand i en hvid plastikpose. Foto: Mathias Øgendal / Presse-fotos.dk

Natten til søndag eksploderede først en bil i Mjølnerparken, hvor Rasmus Paludan oprindeligt skulle have demonstreret.

Kort efter blev demonstrationen flyttet til Blågårds Plads af Københavns Politi, hvor en mandsopdækket Paludan kastede med en koran indenfor den firkant, som polititapen markede midt på pladsen.

Rullemarie på Blågårds Plads. Vis mere Rullemarie på Blågårds Plads.

Det resulterede i flere sammenstød mellem moddemonstranter og politiet, som blev angrebet angrebet med alt fra brosten til fyrværkeri.

De seneste dage har flere Københavnske bydele været plaget af brandstiftelser og uroligheder.

Senest udviklede en demonstration, som Paludans skulle have holdt i Albertslund, sig til optøjer, hvor politiet måtte anvende tåregas.

Debatten omkring den kontroversielle islamkritiker Rasmus Paludan er i kølvandet på de seneste dages uroligheder igen taget til. Flere kritiserer, at han i 2018 og 2019 har kostet staten 24 millioner, da hans hyppige demonstrationer og provokationer kræver omfattende politibeskyttelse.

Københavns Politi opfordrer borgere til at holde sig fra Blågårds Plads. Foto: Mathias Øgendal Vis mere Københavns Politi opfordrer borgere til at holde sig fra Blågårds Plads. Foto: Mathias Øgendal

