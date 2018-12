32-årig mand er sigtet, efter at politiet fandt et større fyrværkerilager ved Brædstrup nordvest for Horsens.

Politiet har beslaglagt et større fyrværkerilager på en gård ved Brædstrup nordvest for Horsens.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

- Vi finder otte-ni paller med professionelt fyrværkeri. Det er ikke ulovligt i de rette hænder, men private må ikke ligge inde med det, siger vagtchef Stig Simonsen.

Fyrværkeriet blev fundet søndag eftermiddag, og det blev bragt væk af hærens ammunitionsrydningstjeneste, EOD.

Blandt fyrværkeriet var 1000 kanonslag. Den samlede NEM-vægt af fyrværkeriet var på 780 kilo. Det vil sige, at mængden af fyrværkeri svarer til, at der var fundet 780 kilo ren krudt.

Som privatperson må man maksimalt ligge inde med fyrværkeri med en samlet NEM-vægt på fem kilo.

I forbindelse med fundet er en 32-årig mand blevet sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven.

/ritzau/