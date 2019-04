Politiet bekræfter over for Ritzau, at der er fundet en genstand, der ligner en håndgranat, på Blågårds Plads.

Politiet bekræfter over for Ritzau, at man på Blågårds Plads på Nørrebro har fundet en genstand, der har stor lighed med en håndgranat.

- Vi har fundet noget, der ligner en håndgranat, oplyser kommunikationskonsulent Anna Gottschalck fra Københavns Politi.

På pladsen skulle den kontroversielle partistifter og islamkritiker Rasmus Paludan have holdt en demonstration tirsdag eftermiddag. Politiet har dog nedlagt et forbud mod at demonstrere i området.

Politiet opfordrer til, at man holder sig væk fra Blågårds Plads på Nørrebro, mens der arbejdes på stedet.

Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, EOD, er tilkaldt. Det skete, efter at en borger kontaktede politiet tirsdag morgen.

Natten til søndag eksploderede en bil i Mjølnerparken. Her skulle Paludan have demonstreret, men på grund af eksplosionen blev demonstrationen flyttet til Blågårds Plads.

De seneste dage på Nørrebro og på den københavnske Vestegn har været præget af stor uro.

Det startede søndag eftermiddag, da flere blev provokeret af Rasmus Paludans optræden på Blågårds Plads, hvor han blandt andet kastede med en koran.

Herefter antændte nabolaget, og det endte i kampe mellem ballademagere og politiet. Det fortsatte dagen igennem hele søndagen og natten til mandag.

Mandag rykkede balladen så til Albertslund, hvor Paludan skulle have holdt en demonstration. Her blev der kastet med sten og affyret fyrværkeri mod politiet.

/ritzau/