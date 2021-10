Rifler, dolke, peberspray og knive.

I de seneste fem år er ét parameter hos Nordjyllands Politi blot vokset og vokset. Og hos ordensmagten er man stærkt opmærksom på tendensen. Af flere forskellige årsager.

»Vi kontrollerer det så ofte, vi kan. Det her skal ikke skabe en utryghedsskabende adfærd i byen,« lyder det indledende fra Per Jørgensen, leder af den operative efterforskning hos Nordjyllands Politi.

Vi taler om overtrædelse af våbenloven.

Det viser tallene Følgende tal viser antallet af sigtelser for overtrædelse af våbenloven i perioden 2015-2020: 2015: 260

2016: 287

2017: 381

2018: 344

2019: 320

2020: 432 Tallene er alene fra Aalborg Kommune. Kilde: Nordjyllands Politi.

Nærmere bestemt: Antallet af borgere, der bliver sigtet for ulovlig våbenbesiddelse. Et tal, der er steget fra 260 til 432 på blot fem år. Det viser tal, der er trukket hos Nordjyllands Politi, og som B.T. har fået aktindsigt i.

På adressen Jyllandsgade 27, hvor politiet holder til, giver tallene grobund for bekymring.

»Det er altid bekymrende, når der er flere våben derude, end der burde være. Men det beror sig på mange forskellige områder, hændelser og situationer. Det er et større detektivarbejde,« forklarer Per Jørgensen.

For hvorfor er det – ifølge Per Jørgensen – at tallene stiger så meget, som de gør? Han kan ikke give en facitliste, men han peger på flere forskellige faktorer, der samlet set kan give en forklaring.

Aalborg Politigård. Foto: Henning Bagger Vis mere Aalborg Politigård. Foto: Henning Bagger

Som tallene viser, er antallet af sigtelser på sit højeste i 2020.

I samme periode – og frem til i sommer – udspillede der sig en konflikt mellem to kriminelle grupperinger i Aalborg.

»Under den konflikt, når vi standsede deres biler, fandt vi våben næsten hver gang.«

Ifølge DR Nyheder var der fra maj til juli hele ni episoder knyttet til grupperinger. Adskillige knivstik, slagsmål og andre voldelige sammenstød indtraf, og det fik tallene til at lette.

»Det førte til massivt fokus på de her persongrupper, og de blev ofte standset. Og næsten hver gang fandt vi slagvåben og knive. Men mange af de personer har fået domme og fængsling, og der er ved at komme ro på nu,« forklarer Per Jørgensen.

I afdelingen operative efterforskning oplever man ikke et unormalt antal af sager, der har fået tallene til at stige. Men det kan øgende indsatser andre steder i politiet have medført.

»Flere øjne gør, at vi ser mere. Hvad enten det er civile patruljer, motorcykler eller hundevogne, så er opmærksomheden øget. Vi kan ikke have utryghedsskabende adfærd og angreb på hinanden i Aalborg.«

Men det står ikke alene, påpeger vicepolitikommissæren.

Hvad laver den operative efterforskning? Den operative efterforskning beskæftiger sig primært med fire områder: Narkotika på gadeplan Værtshusmiljøet, særligt Jomfru Ane Gade Hooliganisme Registrering af bordeldrift »Og når du arbejder med kriminelle, er det ikke unormalt, at folk bærer våben i en eller anden grad.« »For os er det ikke unormalt at finde våben,« siger Per Jørgensen.

»Overordnet set ud fra vores erfaring er der også en del mennesker, særligt den yngre aldersgruppe, som for tiden bestiller våben på nettet, fordi de synes, de er flotte. Måske fordi de spiller et spil og ser en flot kniv – og derfor tror, den er lovlig.«

»Nogle køber dem, fordi de vil have den som vægpynt på værelset. Men ofte fanger Toldstyrelsen forsendelserne i kontrol, og så bliver de sendt ind til os. Det fører også til, at vi nogle gange fører ransagninger, og så finder vi flere våben, og det fører så til en sigtelse for overtrædelser af våbenloven.«

Og endelig kan en tredje faktor være, at folk simpelthen ikke er opmærksom på reglerne. De glemmer at forny deres jagttegn, våbentilladelse, eller at det er helt forbudt at bære kniv – modsat for et par år siden.

Ifølge Per Jørgensen er stigningen ikke ensbetydende med, at antallet af sigtelser, hvor våben er benyttet til en kriminel handling, stiger.

Men tendensen giver ikke klappende hænder på politigården.

»Det er ikke positivt, at politiet finder flere våben. Det er et billede på, at tendensen er forkert. Og det er ikke en succesrate, at våben er i omløb.«

»Omvendt er det til gengæld positivt, hvis vi får taget våben fra folk, der har i sinde at bruge dem.«

Antallet af sigtelser i Aalborg er færre end i København og Aarhus med henholdsvis 1.561 og 675 sigtelser.

I Odense er tallet 352.