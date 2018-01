Politiet har fundet et død person på strækningen mellem Vejle St. og Horsens St. Der er nu indsat togbusser, da togene holder stille.

Det skriver DSB på deres hjemmeside.

'Der er Togbusser på vej til at køre mellem Vejle St. og Horsens St. Vi ved endnu ikke, hvornår de er fremme. Togbusserne vil køre i pendulfart til at starte med. Vi skriver her, når vi ved mere. Det skyldes en personpåkørsel.'

Togbusser mellem Vejle St. og Horsens St.: Der er Togbusser på vej til at køre mellem Vejle St. og Horsens St. Vi ved endnu ikke, hvornår de er fremme. Togbusserne vil køre i pendulfart til at starte med. Vi skriver her, når vi ved mere.Det skyldes… https://t.co/P5SZUTILUu #dsb — DSB (@omDSB) January 28, 2018

Ifølge newsbreak.dk blev personen ramt af toget nær Strandvejen i udkanten af Vejle. Det oplyser Sydøstjyllands Politi til mediet.

Politiet undersøger omstændighederne bag ulykken og arbejder også på at identificere personen, der er fundet død.

Opdateres..