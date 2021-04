Politiet i Grenå har gjort et bekymrende fund på stranden.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Det drejer sig om tøj, der tilsyneladende tilhører en 'Tristan'. Tøjet er fundet ved adressen Klitten 83.

Politiet vurderer ud fra tøjets størrelse, at der er tale om en dreng på syv-otte år.

B.T. forsøger løbende at indhente nærmere oplsyninger hos politiet.

Borgere opfordres til at ringe 114, hvir de har oplysninger, som kan hjælpe politiet i sagen.

Artiklen opdateres...