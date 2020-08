Ikke alle indbrudstyve er lige heldige med at slette deres spor.

Men gerningsmanden til fire indbrud i Marielyst på Falster må være tæt på at havne helt til tops på listen over uprofessionelle indbrudstyve.

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi glemte han nemlig sin mobiltelefon ved siden at den knuste rude, som han tilbage i februar brugte til at skaffe sig adgang til et af tre sommerhuse på Kærnebidervej, som blev udsat for indbrudstyveri.

At dømme ud fra gerningsmandens fremgangsmåde mener politiet desuden, at samme gerningsmand nogenlunde samtidig også begik indbrud i en tøjforretning i Marielyst, fremgår det af døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Udbyttet blev forskellige møbler og spiritus.

»Man kan efter vores opfattelse godt sige, at gerningsmanden har efterladt et visitkort. Men da vi sideløbende har skullet undersøge en række andre spor, er det først nu, at vi har kontaktet den formodede gerningsmand og sigtet ham for de fire indbrud,« oplyser politikommissær Bo von Würden Petersen - leder af afdelingen for lokal efterforskning i Nykøbing Falster.

Den 53-årige mand fra Jylland blev onsdag ringet op af politiet og telefonisk sigtet for de fire indbrud i februar. Han nægtede sig skyldig og oplyste, at den fundne mobiltelefon var blevet stjålet fra ham. Politiet mener dog at kunne bevise, at han selv brugte den på gerningstidspunkterne.

»Nu skal vi lave sagen færdig, og så bliver det op til vores jurister at vurdere, om der skal rejses tiltale mod den pågældende,« lyder det fra politikommissæren.