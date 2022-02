Da en modkørende bilist kørte forbi politiet med høj fart i Risskov torsdag eftermiddag, fattede betjentene fra Østjyllands Politi mistanke.

De vendte derfor om og satte blink og sirener til, og bilisten holdt ind til siden.

Bag rattet sad en 18-årig mand, der virkede påvirket af stoffer. Det skriver politiet i døgnrapporten.

Det lugtede desuden kraftigt af hash i bilen, og betjentene spurgte derfor bilisten, om han havde stoffer på sig.

Det indrømmede den 18-årige at han havde, og han tog et par klumper hash frem, men forsikrede herefter patruljen om, at det var det eneste, der var i bilen.

Det var betjentene dog ikke helt overbevist om, og de ransagede derfor bilen. Her fandt de nogle poser skunk under ratstammen.

Nu havde de fundet alle stofferne, oplyste den 18-årige til betjentene.

Rattet lugtede dog så kraftigt af hash, at betjentene mistænkte, at der var mere at komme efter.

Og ganske rigtigt. En narkohund blev tilkaldt og reagerede kraftigt ved fært af rattet.

Politiet skilte derfor rattet ad, og inden i lå flere salgsposer med hash og kokain, ligesom også andre stoffer blev beslaglagt.

Den 18-årige blev anholdt og sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg, og da han virkede påvirket, blev han også sigtet for narkokørsel.