Allerede fem minutter efter, at politiet modtog anmeldelsen om en mand med bue og pil i den norske by Kongsberg, fik en patrulje øje på ham.

Men manden formåede at slippe væk, og de fem personer, der blev dræbt under hans angreb i byen onsdag aften, blev sandsynligvis alle dræbt, efter politiet tabte ham af syne.

Det fortalte politichef Ole Bredrup Sæverud på et pressemøde torsdag formiddag.

De første anmeldelser modtog alarmcentralen lige før klokken 18.13. Helt præcist klokken 18.12,30.

Her ses et billede fra efterforskningen onsdag aften.

Meldingen gik på en mand, der skød med bue og pil. En patrulje blev sendt af sted med det samme – men endnu flere blev sendt mod området i Kongsberg kort efter.

Den første patrulje fik øje på gerningsmanden klokken 18.18, hvor betjentene råbte ham an.

De mistede ham af syne, men så ham kort tid efter igen:

»Ved den anden hændelse bliver de (betjentene, red.) beskudt af pile og mister kontakt med gerningsmanden. Han slipper derefter væk,« forklarer politichefen.

Derefter var manden løs i knap en halv time, før han klokken 18.47 blev anholdt.

»Ud fra det, vi ved nu, fremstår det rimelig klart, at nogen, sandsynligvis alle, blev dræbt efter, at politiet var i kontakt med gerningsmanden første gang,« fortæller Ole Bredrup Sæverud.

På et opfølgende spørgsmål på pressemødet om, hvorfor det tog en halv time at anholde manden, svarede han ifølge VG:

»Det var et uoverskueligt område, og der var mange patruljer i aktionen, men nøjagtig hvorfor (det tog så lang tid, red.) ved jeg ikke,« forklarer politichefen.

I alt deltog 22 patruljer i eftersøgningen af gerningsmanden. Den mand, politiet onsdag aften anholdt i sagen, er en 37-årig dansk statsborger.

Fem mennesker blev dræbt under angrebet i den norske by. Fire kvinder og en mand. Alle i alderen mellem 50 og 70 år.

»Han (den danske statsborger, red.) erkender forholdene. At det er ham, som har gennemført handlingerne, som han er sigtet for,« siger politiet.

Det er uklart, hvad mandens motiv var, og det norske politi ved ikke, om der er tale om et terrorangreb.

»Vi efterforsker det som drab,« fortæller Ole Bredrup Sæverud.