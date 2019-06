Politiet har fået fat på de manglende teleoplysninger i Emilie Meng-sagen fra en it-fejl, men familiens bistandsadvokat kan ikke få svar på, hvilken betydning fejlen har haft for efterforskningen.

Jagten på gerningsmanden til drabet på 17-årige Emilie Meng kan være blevet afsporet af den fejl, som politiet har fundet i det it-system, der behandler teleoplysninger.

Emilie Meng-sagen 17-årige Emilie Meng forsvandt efter en bytur i Slagelse med to veninder natten til den 10. juli 2016. Hun tog toget til Korsør Station sammen med sine to veninder, men forsvandt omkring klokken fire om natten, efter hun havde sagt farvel til sine to veninder. Politiet gik fra hus til hus i Korsør. Der blev også søgt med hunde for at finde spor af Emilie Meng i lokalområdet, og særligt en bolig blev ransaget flere gange. Et halvt år efter Emilie Mengs forsvinden, den 24. december 2016, fandt en hundelufter liget af hende i en sø nær Borup på Midtsjælland. Liget havde ligget i søen i flere måneder. Politiet efterlyste vidner, som havde været ved søen den 10. juli om morgenen. Her havde et vidne bemærket en hvid bil og en mand bære rundt på noget tungt nær det sted, hvor liget blev fundet. Politiet efterlyste også en lys bil, som overvågningskameraer havde fanget ved Korsør Station den nat, hun forsvandt.

Familien til den dræbte teenagers bistandsadvokat, Mai-Brit Storm Thygesen, har derfor forsøgt at få oplysninger om, hvilken betydning it-fejlen har haft for efterforskningen.

I en skriftlig redegørelse, hun har modtaget fra politiet, forklares det, at man har rettet op på fejlen og fået fat i de teleoplysninger, man ikke havde adgang til, da Emilie Meng forsvandt natten efter en bytur natten til den 10. juli 2016.

»Det er en ganske fatal fejl, og det, at politiet har indhentet oplysningerne ændrer ikke på mit synspunkt om, at det har haft store konsekvenser, at oplysningerne ikke har været der fra starten,« siger bistandsadvokat Mai-Brit Storm Thygesen.

Emilie Meng blev fundet død et halvt år efter - juleaftensdag - i en sø nær Borup på Midtsjælland.

I redegørelsen svarer politiet ikke på, hvilken betydning fejlen har haft for efterforskningen, selvom familiens advokat har presset på, så familien kan få afklaring.

»I min opfattelse er problemet der stadig, for man har efterforsket den her sag i tre år uden at have det rigtige grundlag og manglet væsentlige dele.«

Sagen er endnu ikke opklaret, og det kan altså hænge sammen med de mangelfulde teleoplysninger, forklarer bistandsadvokaten.

»Det er umuligt at vide, hvilken forskel det havde gjort, hvis fejlen ikke havde været der. Men det kan have haft den store konsekvens, at det er årsagen til, politiet ikke har fundet gerningsmanden.«

Teledata Teledata bliver ifølge forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen brugt på tre måder i retssager: Til at bevise, at en person har været på et gerningssted eller til f.eks. et møde, hvor en kriminel handling bliver palnlagt.

Til at bevise, hvem en given person har været i kontakt med på bestemte tidspunkter. Dette kan også bruges til at bevise, at det er ejeren af telefonen, der har brugt den på de relevante tidspunkter.

Til at bevise, at en person har begået en kriminel handling i et tidsrum, hvor telefonen har været inaktiv. F.eks. hvis telefonen har været inaktiv i den time, en kriminel handling er sket. Ifølge Michael Juul Eriksen bliver særligt den sidste bevisførelse brugt meget af politiet, når de vil bevise, at en person har begået noget kriminelt. Kilde: Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen

De manglende teleoplysninger i Emilie Mengs sag hører under en omfattende og alvorlig IT-fejl, der kan have givet forkerte domme.

Fejlen betyder, at uskyldige mennesker kan være blevet dømt ligesom skyldige kan være på fri fod.

Det er en fejl på et af politiets mest kraftfulde værktøjer, nemlig muligheden for at 'suge data' fra telemaster.

I Emilie Meng-sagen har politiet indsamlet oplysninger om alle mobiler, der har været aktive i Korsør og Borup i de interessante tidsrum.

Man har blandt andet ledt efter sammenfald mellem mobilnumre, der både har været i Korsør omkring stationen og ved søen, Emilie Mengs lig blev fundet.

I sammendrag med vidners forklaringer er de oplysninger altså helt essentielle og fundamentet for Emilie Mengs efterforskning.

Derfor er familien bekymrede og føler sig i en usikker situation. De har i forvejen fundet efterforskningen problemfyldt og mangelfuld, og med fejlen er altså endnu et eksempel, forklarer bistandsadvokaten.

»Familien ønsker, at der bliver gjort ekstra tiltag i en efterforskning, de i forvejen har fundet mangelfuld, så det, der er gået galt, bliver rettet op på. Men det er umuligt at gøre noget, når vi bliver holdt ude.«

B.T. har tidligere på ugen været i kontakt med Rigspolitiet, der ikke vil kommentere på IT-fejlens påvirkning af efterforskningen.

'Vi har desværre ikke mulighed for at kommentere på konkrete sager eller verserende efterforskninger,' skriver Rigspolitiet i en mail.