En større eftersøgning var tidligere mandag i gang ved Avedøre Holme i Hvidovre.

Vestegnens Politi havde nemlig modtaget en anmeldelse fra en person.

Personen mente at have set et surfbræt flyde i vandet.

»Vi finder så en person, som kommer padlende på sit bræt. Han har det godt,« siger vagtchefen ved Vestegnens Politi Lars Jørgensen.

Han fortæller, at anmelderen så det fra sin bil.

»Det var en motorvejsperson, som sidder i sin bil og ser det efterladte bræt.«

Tidligere bekræftede vagtchefen til B.T., at en eftersøgning var sat i værk.

Man har valgt at lukke sagen nu, hvor man har fundet den efterlyste person i god behold.