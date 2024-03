Søgning på slægtskab i DNA-register førte politiet til identifikation af slagter, der sigtes for drab i 1990.

Det er på grund af en spytprøve taget i 2018, at politiets efterforskere har kunnet opspore den mand, der mistænkes for at have begået et drab for 34 år siden.

Det skriver DR Nyheder fredag om efterforskningen af drabet på Hanne With i København.

Prøven blev afleveret af den mistænktes søn. Det skete, fordi politiet havde sigtet sønnen for at have begået en forbrydelse, som har en strafferamme på op til flere års fængsel.

Sønnen blev året efter - i 2019 - idømt en bødestraf, oplyser DR Nyheder, der har fået aktindsigt i dommen.

Det var netop på baggrund af en såkaldt slægtskabssøgning i politiets DNA-register, at efterforskere fra Københavns Politi tirsdag i denne uge var taget til Randers.

De anholdt en 53-årig slagter på hans arbejdsplads og kunne sigte ham for det drab, som blev begået nytårsnat 1990.

Fredag minder DR Nyheder om, at Rigspolitiet tilsyneladende har haft en noget nølende tilgang til metoden med såkaldt slægtskabssøgning.

I 2019 lød meldingen over for Ekstra Bladet, at man ikke havde planer om at anvende den særlige metode. Det følgende år meddelte Rigspolitiet dog, at man kiggede på udenlandske erfaringer og ville lave en redegørelse.

Derefter tog det tid med en opgradering af politiets it-system, og i 2022 oplyste Rigspolitiet til DR Nyheder, at man fortsat fulgte teknologiens udvikling, og at der pågik "forskellige drøftelser".

Først i efteråret 2022 meddelte Justitsministeriet efter et borgerforslag fra en efterforsker, at metoden ville blive taget i anvendelse.

I den gamle opklarede sag om drabet på Hanne With i Fensmarkgade på Nørrebro i København kom der altså et hit i registret. Der blev etableret en slægtsmæssig kobling til sønnen, som dog ikke selv havde afsat DNA på gerningsstedet.

Pilen pegede på hans far. Og en ny DNA-analyse fra den 53-årige udgør et vægtigt bevis.

Han nægter sig skyldig, men sidder nu varetægtsfængslet i København. Begrundelsen er hensynet til folks retsfølelse.

Ifølge en dommers vurdering er sagen stærk. Mistanken er ikke bare begrundet. Den er "særligt bestyrket", lød det i retsmødet onsdag.

