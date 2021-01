Han er præst, men politiets efterforskere er faste i troen på, at han også er hustrumorder.

Det står klart mandag eftermiddag ved Retten i Hillerød, hvor den 44-årige sognepræst Thomas Gotthard efter politiet mening skal have sin varetægtsfængsling forlænget.

På politiets anmodning blev retsmødet holdt for lukkede døre.

Præsten blev 15. november anholdt og sigtet for at have dræbt sin hustru - den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen.

Hun forsvandt sporløst 26. oktober fra parrets hjem i Frederikssund. Trods omfattende eftersøgninger er hun stadig ikke dukket op, men alligevel besluttede politiet allerede for to måneder siden at sigte ægtemanden for at have slået hende ihjel. Han nægter sig skyldig.

Parret har to børn sammen, men trods den alvorlige sigtelse har præsten afvist at svare på flere af politiets centrale spørgsmål. Det er sket med henvisning til præsters særlige tavshedspligt - hvilket har undret både politiet, eksperter og dommeren i Hillerød, som nu for fjerde gang skal tage stilling til, om præsten skal blive bag tremmer.

De mener, at præstens normale tavshedspligt ikke kan være relevant, når det gælder hans egne gerninger som privatperson i et politi-anliggende, som intet har med hans hverv at gøre.

Selv om Maria From Jakobsens lig ikke er fundet, har Nordsjællands Politi helt usædvanligt fået ophævet den drabssigtede præsts navneforbud for at kunne efterlyse vidneudsagn om hans færden omkring det formodede gerningstidspunkt op til 26. oktober.

Og forleden offentliggjorde politiet yderligere en række overvågningsbilleder af Thomas Gotthard fra Frederikssund Genbrugsplads.

Et af billederne fra overvågningsvideoen. Foto. Politiet. Vis mere Et af billederne fra overvågningsvideoen. Foto. Politiet.

Her ses Maria From Jakobsens ægtemand fredag 6. november klokken 13.23 skille sig af med blandt andet en sækkevogn og en blå fodertønde.

Sækkevognen var af mærket Garden med gråt stel og røde hjul og røde håndtag. Og den blå plastiktønde med sort låg og en spænderem af metal var pakket ind i en gennemsigtig plastikpose.

Fodertønden vurderes til at kunne rumme ca. 60 liter, og politiet er fortsat interesseret i henvendelser fra folk, der har solgt en sådan tønde til Thomas Gotthard eller set ham med den.

Thomas Gotthard kørte til og fra genbrugspladsen i Frederikssund i familiens grå Suzuki Baleno med registreringsnummer CH 78 908.

Præsten Thomas Gotthard, der er drabssigtet i sagen. Foto: Politiet Vis mere Præsten Thomas Gotthard, der er drabssigtet i sagen. Foto: Politiet

Politiet har ikke lagt skjul på, at efterforskerne er særligt interesseret i at vide, hvad præsten foretog sig i nætterne knap et par uger efter, at hans kone 26. oktober forsvandt sporløst fra ægteparrets bopæl på Nialsvej i Frederikssund.

Det drejer sig især om natten efter søndag 1. november samt de tre nætter efter torsdag 5. november, fredag 6. november samt 7. november i år, hvor man ikke har styr på, hvor præsten befandt sig.

Den varetægtsfængslede mand og præst har ifølge politiets foreløbige efterforskning foretaget en række relativt belastende søgninger på nettet i tiden efter konens forsvinden.

Han skulle blandt andet have søgt på ord som 'havdybde', 'olietønder', 'selvmord', 'forsvunden' og 'rensemidler'.

Den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen forsvandt sporløst 26. oktober fra sine to børn og den nu drabssigtede ægtemand i Frederikssund. Foto: Privat Vis mere Den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen forsvandt sporløst 26. oktober fra sine to børn og den nu drabssigtede ægtemand i Frederikssund. Foto: Privat

Desuden er han i forhold til samleverens forsvinden ifølge politiet belastet af, at der ved en ransagning på deres bopæl efter hendes forsvunden er fundet en større mængde af de stærkt ætsende væsker saltsyre og kaustisk soda.