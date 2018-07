En borger fra Skive fik lørdag kaffen gevaldigt galt i halsen, da der pludselig befandt sig en stor slange i hans have. Det viste sig at være en halvanden meter lang kongeboa.

Kender du vedkommende, der opdagede den store kongeboa i dag? Så vil B.T. meget gerne høre fra dig. Skriv en mail på sebj@bt.dk.

»Politiet kom ud til beboeren, og så fik vi nogen til at komme og indfange den,« oplyser Bjarne Askholm, der er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Politikredsen ved endnu ikke, hvordan det store krabat pludselig havnede i en have i Skive. Derfor er der brug for borgernes hjælp, så politiet kan blive klogere på, hvem der ejer kvælerslangen.

»Vi ved ikke, om den er sluppet fri ved et uheld, eller om indehaveren bare ikke ville have den mere og derfor slap den fri. Vi håber derfor, at der er nogen, der enten kan melde sig som ejere af slangen eller som måske ved, hvem der ejer den,« siger Bjarne Askholm.

Han understreger desuden, at det er strafbart at slippe sådan en slange ud med vilje, hvis det er tilfældet.

Ved du noget om sagen, kan du kontakte politiet på telefonnummer 114.