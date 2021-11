Fyns Politi har tirsdag morgen været ude og måle bilisters fart på Fynske Motorvej.

Og selvom hastigheden var sat ned til 50 kilometer i timen på grund af vejarbejde, så fangede politiet hele 69 biler, der overskred fartbegrænsningerne på strækningen ved Ejby. Det skriver ordensmagten i et tweet.

Vagtchef Sten Nyland kan fortælle, at man som vagtchef ved politiet netop oplever, hvad der er på spil på de strækninger, hvor farten er sænket.

»69 fartsyndere er 69 for mange. Vi har jo fra tid til anden set, hvad der kan ske, når folk ikke sætter farten ned. Det er vejarbejderne, der er i fare her,« siger vagtchefen og uddyber:

»Det er derfor, vi er ude at lave det her arbejde. Hvis folk ville sætte hastigheden ned til de krævede 50 kilometer i timen, så ville vi kunne mindske risikoen for uheld, hvor vejarbejdere bliver ramt, betragteligt.«

Han slutter desuden af med et varsel.

»Hvis man er fynbo, der ofte kører på den her strækning, så skal man følge de tilladte farthastigheder. Vi kunne sagtens finde på at komme tilbage og måle samme sted.«

De 69 fartsyndere blev fanget i en periode på mindre end to timer, og fem af de 69 står til et klip i kortet.