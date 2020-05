Mange af os har nok prøvet at være utilfredse med en nabo.

Til gengæld er det nok de færreste af os, der er blevet så irriteret, at vi har taget lige så drastiske midler i brug, som en 54-årig mand fra Esbjerg gjorde natten til søndag.

Han rykkede nemlig sin seng fra sin bolig ud i et lyskryds for at slippe for sin nabo.

Det er i hvert fald den forklaring, han gav politiet, da en patrulje rykkede ud for at fjerne ham, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i et tweet.

kl. 0441 blev der anmeldt, at en mand lå og sov i en seng i krydset Gl. Vardevej/Grådybet i Esbjerg. Manden var træt af sin nabo, og havde taget sengen med ud. Han sov midt i krydset. Han blev bedt om at flytte indenfor igen. #politidk pic.twitter.com/0DbtD4v0GS — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 31, 2020

»Som man kan se på vores foto, så har den 54-årige bogstavelig talt søgt helle i lyskrydset,« siger vagtchef Søren Strægaard til TV Syd.

»Han forklarede, at han var træt af sin nabo, og havde taget sengen med ud. Vores patrulje bad manden om at flytte sin seng indenfor igen og sove videre - og det gjorde han.«

Politiet fik anmeldelsen klokken 04.41.

Dermed kunne den 54-årige lige nå at se solen stå op, inden ham og hans seng blev sendt indenfor igen.