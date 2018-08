Et retslægeligt ligsyn skal opklare dødsårsag og forhåbentlig hjælpe til at identificere lig.

København. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi forsøger torsdag at identificere et lig, som torsdag morgen blev fundet i vandet ved Sortsø Gab ved Farø.

Klokken 08.45 torsdag morgen modtog politiet en anmeldelse om, at der lå noget i vandet, som kunne være en livløs person, fortæller vagtchef Ole Hald.

- Vi ankommer til stedet og får bjærget det, som viser sig at være en død person. Vi arbejder nu på at identificere vedkommende, fortæller vagtchefen.

Ifølge Ole Hald er der tale om et lig, som formodentlig har ligget i vandet i flere dage. Der er ikke umiddelbart tegn på, at der skulle være sket en forbrydelse.

- Det er der ikke noget, der tyder på, men det er for tidligt at fastslå. Nu skal der afholdes et retslægeligt ligsyn, som skal fastslå dødsårsag og dødsmåde, og så skal vi have personen identificeret.

Politiet undersøger blandt andet, om den døde kan være en 26-årig mand, der er meldt savnet, efter at han i weekenden forlod sit hjem i nedtrykt sindstilstand.

Mandens bil blev i weekenden fundet efterladt på en rasteplads på Farø.

/ritzau/