Et skyderi i Vollsmose udløste i december en visitationszone. Men ingen skydevåben er blevet fundet.

I fire uger har retsplejelovens almindelige regler om kropsvisitation været sat ud af kraft i det vestlige Odense omkring Vollsmose efter et skyderi i december. 148 gange har politiet kropsvisiteret personer i perioden, men ingen skydevåben er blevet fundet.

Det var ellers et skyderi, som 17. december fik politidirektør Arne Gram til at etablere en såkaldt visitationszone i området.

- Det er en meget alvorlig situation, når der skydes på åben gade, hvor uskyldige borgere færdes, lød det dengang fra Arne Gram.

Med hjemmel i politiloven bestemte Arne Gram derfor at etablere en visitationszone. Det betød, at politiet i fire uger har kunnet visitere folk uden at have en konkret mistanke mod dem. Det skal der ellers normalt være.

Men skydevåben er der altså ikke dukket op. Faktisk fandt Fyns Politi kun et enkelt våben, en peberspray, hvor en person er sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Derudover fandt politiet en kniv i en bil, men den kunne ikke knyttes op på en bestemt person, så der blev ikke rejst sigtelse i den sammenhæng, oplyser Fyns Politi til Ritzau.

Ud over de to våben har politiet også beslaglagt mindre mængder af hash og joints. Det har affødt ti sigtelser.

Derudover er der rejst seks sigtelser for overtrædelse af færdselsloven og fem sigtelser for "mindre alvorlige forseelser", som politiet selv beskriver det i en pressemeddelelse.

Muligheden for at etablere visitationszoner har efterhånden mere end et årti på bagen. De første større zoner blev etableret i København tilbage i 2007 og omfattede hele bydele.

Dengang kritiserede advokater og eksperter, at zonerne var så geografisk store. De hævdede, at det ikke var intentionen med loven.

Visitationszoner giver sjældent noget større udbytte i form af beslaglæggelser af skydevåben. Det var således heller ikke tilfældet, da Fyns Politi i efteråret i to uger havde etableret en visitationszone i Vollsmose.

Dengang blev der rejst våbensigtelser for besiddelse af et baseballbat, en foldekniv og to peberspray.

Retsplejelovens almindelige regler for kropsvisitation er i Vollsmose og omegn gældende igen fra tirsdag klokken 14.

/ritzau/