Den person, som politiet fandt i havnen ved Faxe Ladeplads tirsdag aften, er ikke endeligt identificeret. Men politiet mener at vide, hvem det er.

Nemlig den forsvundne Daniel, som ikke er set siden 19. februar.

Det oplyser vicepolitiinspektør Casper Andersen fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi til B.T.

»Det forventer vi, det er. Det er overvejende sandsynligt. Vi mangler dog en endelig identifikation, som er en procedure, vi skal følge,« siger han.

Daniels familie er underrettet om fundet, tilføjer han.

Politiet har ad flere omgange ledt efter Daniel – også omkring Faxe Ladeplads.

Eftersom politiet mangler flere svar efter fundet, kan de ikke sige, hvad der præcist er sket. Men der er intet, som peger på en forbrydelse.

»Der er ikke noget, der tyder på, at der har været andre involverede. Det tyder på, at han er kommet for tæt på vandet og er faldet i. Vi betragter det umiddelbart som et uheld,« siger Casper Andersen.

Et ligsyn forventes at ske torsdag.