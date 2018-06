Under en ransagning 30. maj fandt politiet 52,7 kilo amfetamin i Næstved. En 42-årig mand efterlyses.

København. Politiet efterlyser en 42-årig mand, som man mener har opbevaret 52,7 kilo amfetamin i en garage i Næstved.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Politi.

Der er tale om danske Steven Levinson. Han beskrives som kraftig af bygning, 176 centimeter høj og kronraget.

Det var i forbindelse med en ransagning i narkomiljøet 30. maj, at politiet fandt amfetaminen.

Steven Levinson har siden ransagningen været forsvundet. Det er politiets vurdering, at han kan være flygtet til udlandet.

- Vi offentliggør billederne i håb om hurtigst muligt med offentlighedens hjælp at få pågrebet Steven Levinson med henblik på at fremstille ham i retten og varetægtsfængsle ham, så efterforskningen kan fortsætte, siger politikommissær Espen Godiksen fra Særlig Efterforskning Øst.

Særlig Efterforskning Øst er politiets særlige enhed mod organiseret kriminalitet. Der findes også en Særlig Efterforskning Vest i Aarhus.

Espen Godiksen tilføjer til Ritzau, at der har været afholdt et lukket retsmøde i sagen. Derfor ønsker han at holde kortene tæt til kroppen. Han fortæller dog, at flere anholdelser kan være på vej.

- Det kan vi ikke udelukke, siger han.

Hvis man har oplysninger, der kan lede politiet på sporet af Steven Levinson, skal man ringe på telefon 114.

/ritzau/