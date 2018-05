Syd- og Sønderjyllands Politi har nu fundet forældrene til den 2-årige pige, som en patruljevogn fandt i Esbjerg lørdag først på aftenen.

Den lille pige blev fundet og samlet op på Parkvej/Ege Alle i Esbjerg klokken 17.05, oplyste politiet på Twitter omkring klokken 17.30.

Til BT fortalte vagtchef Søren Strægaard, at det var politiet selv, der fandt den lille pige.

»En patruljebil kom kørende ved Parkvej, da de så en lille pige være ved at løbe ud på vejen. Hun var alene, så de fik hende ind i bilen, hvor hun sidder lige nu,« siger han.

»Hun har det fint, men hun er jo kun 2 år, så hun kan ikke sige så meget om, hvor hun hører til. Så vi håber, der er en mor eller far, der snart ringer til os.«

Vi har samlet en 2 årig pige op kl. 1705 på Parkvej/Ege Alle i Esbjerg. Hun er lyshåret, blå øjne iført røde sko, blå bukser og sort top. Savner du hende så ring 114. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 5. maj 2018

Og det var der. For klokken 18 oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter, at pigens forældre er blevet fundet, og at de er blevet genforenet med deres datter.

Pigen var smuttet hjemmefra, mens forældrene lavede havearbejde i haven på Birke Allé, lyder det.