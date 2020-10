Der kan muligvis være falske tusindkronesedler i omløb.

Det frygter man hos blandt andet Midt- og Vestsjællands Politi, efter at en mand tirsdag betalte med en tusindkroneseddel, der formentlig viser sig at være falsk.

I døgnrapporten skriver politikredsen følgende:

'Kl. 11.05 fik politiet en anmeldelse fra et værtshus om, at en yngre, sydlandsk udseende mand i forbindelse med køb af en drikkevare havde betalt med 1000 kr.-seddel, som viste sig formentlig at være falsk. Personalet har nu afleveret pengesedlen til politiet, som skal undersøge den nærmere for at få af- eller bekræftet mistanken. Manden, der var gæst på værtshuset, var på stedet søndag aften i tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 22.00, da han betalte med pengesedlen og forsøges også identificeret af politiet.'

Men det er imidlertid ikke kun hos Midt- og Vestsjællands Politi, den er gal. TV 2 Lorry har talt med Københavns Politi, der fortæller, at en mand med et tilsvarende signalemant har betalt for en taxatur med en tusindkroneseddel, der har samme løbenummer som den seddel fra værtshuset.

»Vi har flere tilfælde, hvor signalementet - og et modus med at der bliver betalt for en mindre ydelse med et større beløb - svarer til hinanden. Det drejer sig blandt andet om to taxaer, tre supermarkeder og en 7-elevenforretning,« fortæller vicepolitiinspektør i Københavns Politi, Jesper Bangsgaard til TV 2 Lorry.

Han tilføjer, at man i øjeblikket undersøger flere lignende sager.

Midt- og Vestsjællands Politi anbefaler, at man er særdeles opmærksom, når nogen vil betale med tusindkronesedler, og at fremgangsmåden typisk er at købe ydelser for et lavt beløb, mens der bliver betalt med en pengeseddel af høj værdi.

På den måde får man flest mulige byttepenge retur.

'Pengesedler har uanset værdi indbygget nogle avancerede sikkerhedselementer, der gør dem svære at forfalske. Sikkerhedselementerne består af en vinduestråd med bevægeligt bølgemotiv, et hologram reflekterende lyset i forskellige farver, et vandmærke og en skjult tråd, der kan ses, når pengesedlen holdes op mod lyset,' skriver politiet videre.