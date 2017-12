- Nu skal vi have ro til at undersøge alle henvendelserne ordentligt og til bunds, siger politileder på Fyn.

Odense. Bunken af tip om de livsfarlige stenkast mod bilister på Fyn fortsætter med at vokse. Tirsdag er antallet af henvendelser nået op på flere end 170, oplyser Fyns Politi.

- Vi vil gerne sige tak til alle de borgere, der har kontaktet os med information, siger vicepolitiinspektør Per Lydiksen Laursen i en pressemeddelelse.

I juledagene er ekstra mandskab indkaldt for at arbejde med sagen. Meget tyder på, at der er tale om en serieforbryder.

Senest blev der 20. december kastet flere sten ned på motorvejen fra den samme bro, hvorfra en nedkastet betonflise ramte en bil med en tysk familie i august 2016. Og i september i år blev der fra en nærliggende bro kastet en cirka 40 kilo tung sten af granit ned mod trafikanter.

Forleden havde Fyns Politi registreret cirka 150 henvendelser, som var udløst af meldingen om, at efterforskerne arbejder med dna-spor - og at en eller flere gerningsmænd formentlig kan knyttes til Tarup i den nordvestlige del af Odense.

Tirsdag er antallet af tips opgjort til flere end 170, lyder det fra lederen af efterforskningen. En del af henvendelserne angår konkrete personer.

- Nu skal vi have ro til at undersøge alle henvendelserne ordentligt og til bunds, siger Per Lydiksen Laursen.

Sagen fra august sidste år er ikke blevet opklaret. Tyske Nelli Gosmann mistede livet, mens hendes mand blev alvorligt kvæstet, da deres bil blev ramt af en betonflise. Parrets lille søn slap uden fysiske mén. Meget tyder på, at betonflisen stammer fra Tarup Center.

Netop her er det i øvrigt også muligt at købe en særlig type snustobak, Ink Strong Original. En dåse snustobak af dette mærke blev fundet nær det sted på broen ved Spedsbjerg, hvorfra der i september i år blev kastet den 40 kilo tunge granitsten.

I efterforskningen indgår desuden nogle tilfælde af hærværk i Tarup, hvor der er kastet sten mod vinduer i flere villaer. Dna-spor fra disse lovovertrædelser stemmer med dna-spor fra stenkastet i september.

Sagen fra august sidste år er af politiet rubriceret som drab. De øvrige sager er karakteriseret som forsøg på manddrab.

