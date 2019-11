En 39-årig mand blev i foråret dræbt for øjnene af sin gravide hustru på en gade på Vesterbro i København.

Politiet har fået et gennembrud i en drabssag fra maj, hvor en 39-årig mand blev dræbt af skud i Helgolandsgade på Vesterbro.

Det skriver Ekstra Bladet.

Således blev fire mænd mandag anholdt i sagen.

Dagen efter blev de fremstillet i et hemmeligt grundlovsforhør i Københavns Dommervagt, hvor to af de sigtede blev varetægtsfængslet.

De to resterende mænd blev løsladt.

Grundlovsforhøret fandt sted bag dobbeltlukkede døre - ifølge Ekstra Bladet fordi politiet formoder, at der er flere medgerningsmænd på fri fod.

På grund af de dobbeltlukkede døre har offentligheden ikke fået indblik i sigtelserne mod de anholdte eller deres identitet.

Drabet fandt sted den 7. maj om eftermiddagen. Her steg en maskeret mand ud af en bil, gik direkte hen til den 39-årige og affyrede flere skud mod ham.

Blandt vidnerne på gaden var mandens gravide kæreste. Afstanden mellem drabsmanden og offeret var under en meter.

Den maskerede mand flygtede i en sort Audi A4, som efterfølgende blev fundet i brand i et markområde i Sengeløse ved Taastrup.

Ifølge Ekstra Bladet blev de fire mænd anholdt under en storstilet aktion flere steder i København. Den ene af de anholdte har relation til banden Loyal To Familia, der er underlagt et foreløbigt forbud.

I dommervagten var de sigtede bevogtet af 14 politibetjente.

