Erhvervsstyrelsens alarmklokker bimler oftest, når der søges om lønkompensation, viser tal fra politiet.

Antallet af sager om fusk med hjælpepakkerne i forbindelse med sundhedskrisen er steget.

Indtil videre har Bagmandspolitiet modtaget 34 anmeldelser. De angår et beløb på i alt godt 15 millioner kroner, oplyser anklagemyndigheden tirsdag.

Det er et hop i forhold til en tidligere opgørelse, som blev udsendt 21. maj. Dengang var der kommet 20 anmeldelser.

At bunken af svindelsager vokser, er en forventelig udvikling. Allerede 21. maj lød det fra politiet, at der var udsigt til flere sager.

Kun en mindre del af de 15 millioner kroner er dog blevet udbetalt. En del udbetalinger er altså blevet bremset.

Langt de fleste anmeldelser drejer sig om ordningen med lønkompensation, fremgår det af oplysninger, som anklagemyndigheden tirsdag har offentliggjort.

Bagmandspolitiet har modtaget anmeldelser både fra Erhvervsstyrelsen og fra Hvidvasksekretariatet, som i øvrigt hører under Bagmandspolitiet.

Anklagemyndighedens plan er, at de lokale politikredse skal undersøge langt de fleste sager.

I øvrigt har én af sagerne ført til, at Københavns Byret har varetægtsfængslet en mand på 57 år. Han sigtes for at ville svindle det offentlige for 1,2 millioner kroner, men nægter sig skyldig.

Folketinget har i en hastelovgivning besluttet, at svindel med hjælpepakkerne skal straffes langt hårdere end anden økonomisk kriminalitet som for eksempel moms- og skattesvig.

/ritzau/