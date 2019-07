I løbet af weekenden har politiet modtaget knap 30 anmeldelser om skud mod biler og bygninger.

Østjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi har siden lørdag oplevet flere skudepisoder mod biler og bygninger i kredsene.

Det skriver TV2 Østjylland og Århus Stiftstidende.

Østjyllands Politi kunne lørdag fortælle, at over 20 bilruder i Mårslet, Solbjerg og Odder var blevet beskudt med et luftgevær af en ukendt hærværksmand i en ældre stationcar.

Men siden da er også et privat hus og en dagligvarebutik været udsat for hærværk.

Dagligvarebutikken, der har fået smadret en rude af skud, er ifølge TV2 Østjylland SuperBrugsen i Mårslet, og det private hus ligger i Hylke ved Skanderborg.

Også et busskur og flere bilruder er blevet ramt.

- Vi ved, at en villarude ud mod vejen på Hylke Tværvej er blevet ramt af skud. Der er et skudhul i ruden. Vi har i området et par andre lignende sager fra blandt andet biler, som vi efterforsker, siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Henrik Dam til TV2 Østjylland.

Århus Stiftstidende skriver, at med de nye anmeldelser er antallet af den noget særprægede form for hærværk nået op på i alt 29 hos de to politikredse.

Politiet fortalte lørdag, at gerningsvåbnet er et luftgevær.

/ritzau/