Det var muligvis et tændt stearinlys i et soveværelse, der udløste brand i lejlighed i Roskilde.

Der har onsdag morgen været brand i en etageejendom i Roskilde.

Alle beboere er blevet evakueret.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Anmeldelsen om branden blev modtaget klokken 07:21.

Kort efter klokken 08:00 oplyser vagtchef Martin Bjerregaard, at brandvæsnet har fået bugt med ilden, og at branden er slukket.

- Ingen er kommet til skade. Der er alene sket materiel skade i en lejlighed på anden sal i ejendommen.

- Ifølge vores foreløbige undersøgelser er branden opstået i et soveværelse, og vi undersøger nu, om et stearinlys kan have forårsaget den, siger Martin Bjerregaard.

Ejendommen ligger på Møllehusvej i Roskilde.

Som en følge af branden er en del af Møllehusvej spærret for trafik, og bustrafikken i området er derfor omlagt.

Beboerne ventes inden for kort tid at kunne vende tilbage til deres lejligheder.

/ritzau/