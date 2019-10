Emilie Meng-sagen bliver mandag aften oprullet endnu en gang i en dokumentar på DR, hvor Sydsjællands og Lolland-Falster Politis fejl vil blive påpeget.

Nu indrømmer politiet selv, at de ikke foretog vigtige efterforskningsskridt i opstartsfasen.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelse.

'Det er rigtigt, at politiet – på baggrund af de dengang foreliggende oplysninger – i den helt indledende fase, vurderede, at sagen drejede sig om en eftersøgningssag,' skriver politiet og fortsætter:

'Det medførte, at visse efterforskningsskridt ikke blev taget i opstartsfasen, hvilket ville være sket, hvis vi havde vurderet sagen anderledes.'

I pressemeddelelsen fortæller politiet videre, at de fortsat arbejder hårdt på at opklare mordet på Emilie Meng, som forsvandt i juli 2016 fra Korsør station og blev fundet død juledag samme år i et vandhul ved Regnemarks Bakke, 60 kilometer fra Korsør.

Mandag aften står Helene Meng, Emilie Mengs mor, for første gang frem og fortæller om sit livs tragedie. Det sker i det første af tre dokumentarprogrammer, der bliver vist på DR.

Programmerne, der er produceret af produktionsselskabet Bermuda, går tæt på Emilie Meng, hendes familie og veninder. Der vises blandt andet private optagelser og billeder af teenageren, før hun forsvandt.

Emilie Meng forsvinder: Den 9. juli 2016: Lørdag aften er Emilie Meng i byen i Slagelse med to veninder og en ven. De er på vandpibecafé og McDonald's, hvorefter de tager toget tilbage til Korsør.

10. juli 2016: Emilie Meng ankommer sammen med de andre til Korsør Station kl. 3.53 søndag morgen. Veninderne og vennen tager en taxi, imens Emilie vælger at gå hjem. Der er små fire kilometer fra stationen til hjemmet i Korsør.

10. juli 2016: Kl. 4.00 modtager Emilies bedste veninde, som har været med i byen, og som sidder i taxien, en tekstbesked fra Emilie Meng med et screenshot af en anden sms. Hun svarer Emilie kl. 4.03, men denne besked kommer aldrig frem. Det er også heromkring, at politiet har opsnappet de sidste signaler fra Emilies telefon.

10. juli 2016: Omkring kl. 10 søndag formiddag melder Emilie Mengs mor sin datter for savnet. Politiet iværksætter om eftermiddagen en eftersøgning og leder med hunde omkring Korsør Station. Samtidig sætter de en helikopter i luften og afsøger kyststrækningen langs Korsør. Om aftenen indstiller de eftersøgningen, da der ikke er spor efter den 17-årige pige.

»Der er rigtig meget vrede. Selvfølgelig først og fremmest mod ham, som har gjort det her. Han har ødelagt Emilies liv og vores liv. Og så sekundært mod politiet, fordi de i den grad bare har sløset med det her. Han kunne måske være fundet i dag, hvis de havde gjort deres arbejde ordentligt,« siger Helene Meng.

I de to første døgn efter teenagerens forsvinden fik politiet fat i en overvågningsvideo fra Korsør Station, der viste, at hun ikke havde taget toget til København. Siden har det vist sig, at politiet mangler afgørende overvågningsmateriale i sagen.

I juli kunne B.T. afsløre, at der mangler overvågning fra Korsør Station. Noget, som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har erkendt over for familiens bistandsadvokat.

I dokumentarudsendelsen afslører DR og Bermuda, at politiet heller ikke i tide har sikret overvågningsvideoer fra Korsørs udfaldsveje. Videoerne, der bliver slettet efter 30 dage, ville ifølge programmet med sikkerhed have vist morderens køretøj undervejs fra Korsør til Regnemarks Bakke.

Politiet har afvist at deltage i dokumentaren og svarer derfor ikke på den kritik, programmet rejser.

Dette forklarer de i pressemeddelelsen således:

'Da efterforskningen fortsat pågår, finder vi det rigtigst ikke at deltage i interviews, bl.a. fordi gerningsmanden kan have glæde af detaljerede oplysninger om, hvor vi står i efterforskningen.'

'Informationer, som kan give gerningsmanden indblik i vores efterforskning, vil derfor i værste fald kunne besværliggøre denne yderligere.'