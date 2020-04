Der bliver kortere vej til en bøde.

Sådan lyder meldingen fra vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jesper Bangsgaard, efter endnu en varm dag, hvor danskerne er valfartet til parker og andre solrige områder.

»Lige nu tager vi først en samtale med folk, så giver vi dem et påbud om at respektere reglerne og til sidst falder bøden, hvis de ikke efterlever det,« siger han.

På Twitter har Københavns Politi skrevet, at man torsdag har været nødt til at give ni påbud om ikke at forsamles. Dog er der ikke uddelt nogle bøder, fortæller Jesper Bangsgaard.

Københavnere nyder det varme forårsvejr på Island Brygge i København torsdag den 23. april 2020. Foto: Martin Sylvest Vis mere Københavnere nyder det varme forårsvejr på Island Brygge i København torsdag den 23. april 2020. Foto: Martin Sylvest

»De kommende dage vil vi være ekstra opmærksomme på danskernes adfærd. Hvis den ikke ændrer sig, så er vi nødt til at handle på det,« siger han og fortsætter:

»Jeg tror, at vi får travlt både fredag og lørdag.«

Han kan ikke understrege det nok, hvor vigtigt det er, at danskerne overholder forsamlingsforbuddet på maks ti personer og holder de nødvendige to meters afstand.

»Det er afgørende, at alle forstår, at det er vigtigt. Der er stadig en stor smittefare,« siger han.