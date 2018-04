140 kilometer i timen.

Det viste speedometeret, da to mænd fredag kørte om kap med hinanden under et ulovligt gaderæs i den nordjyske by Støvring. Sammen med fem andre er de blevet sigtet for forskellige overtrædelser af færdselsloven. Derudover blev en bil også konfiskeret.

Det skriver TV 2 NORD.

I alt var omkring 150 mennesker mødt op ved Juelsparken i Støvring for at køre ræs eller kigge på.

Politiet havde opfanget, at der ville blive afholdt et ulovligt gaderæs, og betjene var derfor på plads i området fra om eftermiddagen. De syv, der blev anholdt, havde alle kørt ulovligt ræs imod hinanden.

Til TV 2 NORD fortæller vagtchef Jes Falberg, at man er rystet over, hvor hensynsløst der blev kørt. Blandt andet kørte en mand i meget høj fart direkte mod den forsamlede flok mennesker, og politiet frygtede, at manden ikke ville kunne nå at bremse, før han ramte nogen.