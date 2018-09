Østjyllands Politi er rykket massivt ud til et område i Aarhus ved Vilhelm Bergsøes Vej og Peter Fabers Vej, hvor de undersøger et mistænkeligt forhold.

Det bekræfter Østjyllands Politi til B.T.

»Jeg kan bekræfte, at vi undersøger et mistænkeligt forhold. Vi har afspærret et større område, og vi kan sige så meget, at beboere i området ikke har noget at være bekymrede for,« siger Jeanette Rasmussen, kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi til B.T.

Politiet vil dog ikke ud med, hvad de undersøger, men de forventer, at der bliver meldt noget ud snarest.

Beredskabsstyrelsen Midtjylland er også til stede.

B.T. følger sagen…