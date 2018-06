Politiet rykkede torsdag ud til to skyderier på Vestegnen. Man mener ikke, at de har forbindelse til hinanden.

Albertslund. Torsdag oplevede befolkningen på den københavnske Vestegn to skyderier.

Det første skete ved Storkens Kvarter i Albertslund, hvor en 20-årig mand blev ramt i benet.

I forbindelse med efterforskningen har politiet fundet en pistol, som man mener blev brugt. Blandt andet derfor har politiet en idé om, hvem gerningsmanden er, og man opfordrer derfor til, at han melder sig selv.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Det andet skyderi skete i Rødovre sent torsdag. Politiet mener ikke, at de to har forbindelse til hinanden.

Ved det skyderiet blev der skudt nær en tankstation på Roskildevej 360. Inden skyderiet havde der været en biljagt mellem flere biler. I forbindelse med skyderiet blev en passager i en af bilerne ramt af et strejfskud i foden.

Den 18-årige mand, der blev ramt, har ikke været i livsfare.

Efter dette skyderiet fandt politiet de mulige gerningskøretøjer. Den ene blev fundet i brand klokken 00.27 ved Smørmosestien i Bagsværd.

Den anden bil fandt politiet fredag formiddag på Absalon Camping i Rødovre ikke langt fra gerningsstedet.

/ritzau/