Ingen savner tilsyneladende den mand, der fredag morgen blev fundet død i havnen i Stauning ved Skjern i det midt- og vestjyske.

I hvert fald ved politiet stadig ikke, hvem den afdøde er, eller hvordan han endte sine dage i havnebassinet.

»Vi har desværre ikke noget gennembrud i sagen på nuværende tidspunkt,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Claumarch og tilføjer, at det trods flere henvendelser fra borgere i området ikke er lykkedes at identificere den døde mand.

Fredag morgen fandt en tilfældig forbipasserende den døde mand i vandet i Stauning Havn og slog alarm.

Da redningsmandskabet nåede frem, stod det dog hurtigt klart, at manden ikke var til at redde.

Han havde nemlig været død 'gennem længere tid.'

Efter nærmere undersøgelser anslår de lægelige eksperter nu, at manden kan have ligget i vandet to til fire dage.

Den døde mand havde igen identifikationskort på sig, og han havde heller ikke tatoveringer eller andre særlige kendetegn, der ville gøre det nemmere at fastslå, hvem han er.

»Vi har ikke nogen efterlyst i øjeblikket, som stemmer med ham her, og det samme gælder i vores nabokredse,« siger vagtchefen, som dog ikke udelukker, at den omkomne kan være en lystfisker eller en jæger, der er kæntret.

»Vi er lidt på bar bund lige nu. Der er heller ikke umiddelbart noget, der tyder på, at han har været udsat for en forbrydelse. Han har ingen mærker efter stik, skud eller andet, der virker mistænkeligt,« siger Jens Claumarch.

Selv om det umiddelbart virker mystisk, at en mand bare kan forsvinde uden, at nogen savner ham, så er det ikke så ualmindeligt, som man skulle tro, forklarer vagtchefen.

»Der findes en del mennesker, som ikke har hverken familie eller venner, og hvor der kan gå dage, uger eller måske flere måneder, før nogen bemærker, at de er væk. Det sker desværre stadig i dagens Danmark.«

Den afdøde beskrives som en mand mellem 40 til 50 år. Omkring 185 centimeter høj og spinkel af bygning. Har har sort hår med begyndende gråt hår og gråt skæg. Han bar briller med mørkt stel. Han var iført hue af mærket Thinsulate, blå hættetrøje, blå skjorte, sort langærmet undertrøje, lange sorte underbukser, sorte strømper og sorte sko af mærket Tentex.