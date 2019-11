Opdateret klokken 17.27: Københavns Politi oplyser, at der ikke er tale om et stenkast, men om en sten, der er faldet af en vejbro og ned på toget. Politiet er færdige på stedet.

Københavns Politi er torsdag eftermiddag massivt til stede ved Svanemøllen Station.

Det skyldes en anmeldelse om et muligt stenkast. Det oplyser Henrik Brix, vagtchef ved Københavns Politi.

»Vi får en anmeldelse klokken 15.59 om et kystbanetog, der er blevet ramt af en genstand,« siger han og fortsætter:

»Toget holder efterfølgende stille på Hellerup Station. Der er ingen personskader.«

Ifølge Henrik Brix er det endnu for tidligt at sige, om der er tale om et stenkast eller et stenslag fra et andet tog.

»Det er vi ved at finde ud af. Vi skal blandt andet tale med togchaufføren om, hvorvidt han har set noget.«

Til TV 2 oplyser vagtchefen, at der er fundet et hul i et betonloft, hvor toget er kørt under.

Politiet er derfor nu ved at undersøge, om det er der, stenen kom fra.

Det var DSB, der anmeldte episoden til Københavs Politi.

DSB oplyser på Twitter, at der ikke kører S-tog mellem Svanemøllen og Hellerup samt mellem Hellerup og Ryparken på grund af politiets arbejde ved Hellerup Station.

Rejsende kan holde sig opdateret her.