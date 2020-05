Talstærkt politi udfører større aktion i Hvidovre. Der har angiveligt været en biljagt, skriver medie.

Vestegnens Politi og Københavns Politi er onsdag aften i gang med en større politiaktion i det sydlige Hvidovre.

Det oplyser de to politikredse på Twitter uden at komme nærmere ind på aktionen. Det oplyses dog, at der både er uniformeret og civilt politi til stede.

Det regionale medie sn.dk skriver, at beboere har set en helikopter og en drone over området, og at der har været en biljagt.

Mediet skriver også, at der er et større antal politibiler til stede og politistyrker, der er svært bevæbnet.

En person er angiveligt tilbageholdt af politiet, skriver sn.dk.

Ifølge B.T. er en bil kørt ind i et hus på en villavej.

Det har ikke været muligt at træffe vagtchefen hos de to politikredse sent onsdag aften.

/ritzau/