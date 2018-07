Politiet er torsdag aften massivt til stede i den lille by Saltum i Nordjylland.

Foran en ejendom er to patruljevogne, to hundevogne, to ambulancer, en lægebil samt indsatslederens vogn nået frem, oplyser B.T.s medarbejder på stedet. Samtidig har politiet sat en afspærring op.

Ifølge B.T.s medarbejder er en stor gruppe af nysgerrige også mødt op på gaden for på afstand at følge politiets arbejde.

Hvorfor ordensmagten er mødt op, er det endnu ingen offentligt kendte oplysninger om.

B.T. har torsdag aften forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi. Indtil videre forgæves.

Den lille by Saltum har under 1000 indbyggere og ligger nær den kendte bade- og ferieby Løkken.

B.T. følger sagen.

