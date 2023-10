På trods af brug af både dykkere og særlige lighunde fandt politiet i Holstebro ikke en forsvunden mand fredag.

Manden har været forsvundet siden 28. september.

Her sprang han ifølge Midt- og Vestjyllands Politi i Storåen i Holstebro for at hente en bold, der var røget i vandet.

Fredag havde politiet altså det store opbud ude for at forsøge at finde manden i åen. Det var dog uden held.

Inden da er der over flere dage blevet ledt efter ham med politihunde, både, droner og en helikopter.

Derfor vil det lokale politi revurdere situationen mandag. Det oplyser Ole Vanghøj, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

»Man møder ind mandag, og så tager man en vurdering af situationen. Her vil man beslutte, om man skal eller ikke skal fortsætte eftersøgningen,« lyder det.

Manden har snart været forsvundet i to uger. Men derfor kan der godt komme nye ting ud af at eftersøge i området igen, fortæller han.

»Hvis man ligger i vand i længere tid, sker der noget med kroppen, der gør at man kan flytte sig. Uden at jeg skal gå i detaljer, sker der noget, der gør, at den stiger op til overfladen,« lyder det fra vagtchefen.