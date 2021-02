To adresser i Holbæk var centrum for en langvarig aktion i weekenden. Politiet holder kortene tæt til kroppen.

Gennem mere end et døgn - fra lørdag klokken 19 til sent søndag aften - var politiet til stede ved to adresser i Holbæk i weekenden.

Både kampklædte betjente og kriminalteknikere blev sendt ud til Apotekerhaven og Anders Larsens Vej, men årsagen til aktionerne kendes mandag morgen endnu ikke.

Midt- og Vestsjællands Politi ønsker således ikke at fortælle om baggrunden for tilstedeværelsen i Holbæk.

- Jeg kan sige lige så lidt i dag, som vi kunne i går, siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra politikredsen.

Betjente og teknikere har undersøgt en lejlighed i Apotekerhaven. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Betjente og teknikere har undersøgt en lejlighed i Apotekerhaven. Foto: Presse-fotos.dk

Søndag fortalte han, at politiets udsendte stod for efterforskning og bevogtning på adresserne i Holbæk.

Ingen blev evakueret i forbindelse med politiets arbejde, og der var i øvrigt ikke grund til bekymring hos beboerne i Holbæk, forsikrede politiet.

Martin Bjerregaard vil ikke fortælle, om nogen er blevet anholdt. Han kan heller ikke oplyse, om der er en relation mellem politiets arbejde i Apotekerhaven og efterforskningen på Anders Larsens Vej.

Der er cirka to kilometers afstand mellem Apotekerhaven og Anders Larsensvej. Begge områder består af boligblokke.

/ritzau/