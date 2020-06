Der er denne lørdag, hvor mange tyskere sætter kursen mod Danmark for at rejse på ferie, opstået lange køer ved flere grænseovergange.

Der er i øjeblikket en times kø ved grænseovergangen Frøslev mellem Danmark og Tyskland, og der er samtidig 45 minutters kø ved kontrollen i Kruså.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Der er i alt åbnet ved fem grænseovergange:

- Frøslev, Kruså og Sæd er døgnåbne.

- Padborg har åbent mellem klokken 07.00 og 23.00.

- Pebbersmark har åbent mellem klokken 07.00 og 19.00.

Tidligere lørdag har politiet rådet danskere, der har lyst til at tage turen for at grænsen for at handle, til at udskyde til søndag.

Netop for at undgå de lange køer:

'Vi forventer pres på indrejse i Danmark ved grænsekontrollerne i dag (lørdag, red.). Overvej at lægge dine grænseindkøb søndag i stedet. Hav alle pas og evt. andre dokumenter klar ved førerens plads. Og nej... det er ikke nok med dit kørekort, du skal have dit pas med,' skriver politikredsen på Twitter.