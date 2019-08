Der er 'ingen tvivl om', at der var tale om en kriminel handling, da en eksplosion lød ved en beboelsesejendom i Greve natten til tirsdag.

Sådan lyder den foreløbige konklusion hos Midt- og Vestsjællands Politi, efter man har efterforsket en eksplosion foran en etageejendom i Gersagerparken i Greve.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

'Der er ingen tvivl om, at der er tale om en kriminel handling og ikke et uheld,' lyder det.

Eksplosionen forårsagede en del materiel skade, men ingen personer kom til skade.

Midt- og Vestsjællands Politi modtog anmeldelsen om et højt brag ved etageejendommen klokken 01.58 natten til tirsdag.

'Politiet rykkede talstærkt ud til stedet for at undersøge forholdet, der viste sig at være en eksplosion,' lyder det i pressemeddelelsen.

Sammen med ammunitionsrydningstjenesten har politiet natten igennem undersøgt området, og man efterforsker fortsat sagen for at få klarlagt årsagen til sprængningen.

'Det er endnu for tidligt at udtale sig om motiv og gerningsmand i sagen. Det er dog politiets umiddelbare vurdering, at sprængningen kan have relation til en lokal forankret konflikt mellem personer fra området,' lyder det i pressemeddelelsen.

Politiet vil den kommende tid være til stede i området.

Samtidig opfordrer politiet de personer, der har set, hørt eller oplevet noget, om enten at tage kontakt til den mobile politistation, der vil blive placeret i Gersagerparken, eller ringe på 114.

B.T. følger sagen.