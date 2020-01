Syd- og Sønderjyllands Politi ledte torsdag aften efter en 24-årig mand, som blev betegnet som både bevæbnet og mentalt ustabil.

Natten til fredag blev han anholdt hos et familiemedlem, skriver politiet på Twitter.

Manden mistænkes for groft hærværk i Sønderborg og på Sydals, hvor to lejligheder er blevet raseret.

Torsdag aften efterlyste politiet manden, som man mente var bevæbnet med en kniv.

Derfor opfordrede politiet til, at borgere undgik at tage kontakt til ham, hvis de så ham.

»Det er bekymrende, fordi vi har en formodning om, at han er bevæbnet og mentalt ustabil, hvilket er en dårlig cocktail,« sagde vagtchef Erik Lindholdt til B.T. torsdag aften.

I løbet af natten kunne politiet heldigvis meddele, at manden var anholdt, og at alt omkring anholdelse var forløbet stille og roligt.

Torsdag aften omkring klokken 20 fik politiet den første anmeldelse, der formodes at vedrøre den mistænkte mand.

Sønderborg: Hærværksmanden, som vi tidligere har søgt efter, er nu anholdt. Han blev truffet hos familiemedlem og alt er forløbet roligt. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 24, 2020

Her lød meldingen, at der havde været indbrud i et hjem på Kløvermarken i Sønderborg.

Ved politiets ankomst var der ingen personer på adressen, og der var ikke de store skader i hjemmet.

Klokken 20.24 modtog politiet så endnu en anmeldelse. Denne gang omhandlende et indbrud på Østerbyvej på Sydals.

Ved ankomst kunne politiet konstatere, at hjemmet var blevet fuldstændig raseret. Der var dog ingen personer på adressen.

Klokken 20.58 tikkede en tredje anmeldelse ind: Endnu engang omhandlede anmeldelsen adressen på Kløvermarken.

Da patruljen ankom til stedet, kunne de nu konstatere, at også det hjem var blevet raseret.

Erik Lindholdt kan ikke gå i detaljer med, hvorfor netop den 24-årige er mistænkt i sagen.

Men han kan fortælle, at manden har tilknytning til begge adresser.