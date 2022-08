Lyt til artiklen

Tirsdag middag lykkedes det to mænd at flygte fra Renbæk Fængsel i Tønder Kommune.

Der er tale om en 26-årig og 27-årig mand.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to mænd formåede at flygte fra fængslet åbne afsnit tirsdag middag.

Fra politiets side vurderer man dog ikke, at mændene er til fare for borgere, der skulle møde de to.

Alligevel arbejder man naturligvis intenst på at finde de eftersøgte, så de kan bringes tilbage til afsoning.

Det fremgår ikke, hvad de to mænd er fængslet for.

B.T. følger sagen.