Politiet bekræfter, at de to mænd, der er mistænkt for mordet på en 35-årig mand i Haverslev, har forbindelse til rockerklubben Saturdarah.

På trods af at de to mænd på 24 og 28 år har forbindelse til rockerklubben, har politiets efterforskning ikke påvist, at drabet den 12. september 2018 er banderelateret.

Politiets efterforskere er stadig ved at udrede trådene.

»Og det er et komplekst og langvarigt arbejde. Derfor er det endnu for tidligt for os at udtale os præcist om motiv til drabet, men vores efterforskning viser indtil videre, at der er tale om en isoleret situation, der udvikler sig til slagsmål og ender med drab,« forklarer den ansvarlige for politiets efterforskning, vicepolitiinspektør fra Nordjyllands Politi, Frank Olsen, i en pressemeddelelse.

Nordjyllands Politi efterlyser 28-årige Kion Hjaltalin Bertelsen. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Nordjyllands Politi efterlyser 28-årige Kion Hjaltalin Bertelsen. Foto: Nordjyllands Politi

Politiet har siden drabet haft en intens eftersøgning på de to mistænkte og eftersøger dem stadig med samme styrke.

Frank Olsen opfordrer de to mistænkte til at melde sig til politiet med det samme.

»Vores efterforskning i sagen fortsætter på højtryk. Vi er stadig i gang med at afhøre vidner og undersøge en række tekniske spor på og omkring gerningsstedet. Der pågår en intens eftersøgning for at finde og pågribe de to mistænkte,« understreger han.

Hvis man har oplysninger i sagen, bedes man kontakte politiet på telefon 114. Politiet understreger, at hvis man ser de to mistænkte, skal man ikke selv prøve at pågribe dem, men kontakte politiet.