To mænd begik torsdag i sidste uge røveri i Bilka i Tilst.

Politiet efterlyste de to mænd med billede - onsdag formiddag oplyser politiet, at de to mænd er blevet fundet og anholdt.

»Vi fremstiller i dag klokken 12.00 to mænd på 29 og 31 år i Retten i Aarhus. De sigtes for røveri begået i torsdags mod Bilka i Tilst. Vi bragte fredag overvågningsbilleder med de to formodede gerningsmænd, som blev genkendt og anholdt i går,« skriver politiet på Twitter.

Røveriet skete torsdag eftermiddag. Klokken 16.58 fik politiet en anmeldelse om, at et tyveri i Bilka i Tilst havde udviklet sig til et røveri, da en vagt var blevet slået.



En patrulje kørte til stedet, hvor de traf to vagter, der forklarede, at de var blevet tilkaldt, da to mænd havde aktiveret tyverialarmen idét, de forlod butikken.



Vagterne fortalte, at de fik kontakt til mændene uden for butikken, og at de kunne se, at begge mænd havde tasker på, der stammede fra butikken.



Da de konfronterede mændene udenfor, slog den ene af mændene en af vagterne i ansigtet, inden de stak af fra stedet til fods. Herefter kontaktede vagterne politiet.



Ved undersøgelserne på stedet fandt betjentene en taske med tøj, der var stjålet fra butikken.

Vagten, der blev slået, var umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade.

B.T. Aarhus følger sagen.