En pige beskrevet som 13 eller 14 år blev torsdag eftermiddag efterlyst af politiet efter et mindre færdselsuheld i Nakskov.

Pigen, der nu er fundet, blev påkørt af en bilist på Birkevænget. Et helt tilfældigt øjenvidne begyndte at »råbe og skrige« af pigen i forbindelse med påkørslen.

Hvorfor, er vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Søren Østervig, endnu ikke bekendt med.

Men episoden skræmte pigen, og hun hastede derfor fra stedet og til sit hjem i nærheden af Birkevænget.

Det fik politiet til at efterlyse pigen, da man ville sikre, at hun var ok. Desuden ønskede politiet at indhente flere oplysninger om det mindre færdselsuheld.

Også føreren at bilen var bekymret over, at pigen forsvandt, lyder det fra vagtchef Søren Østervig.

»Vi delte efterlysningen på Twitter, og pigens mor ringede ind og sagde, at det var hendes datter.«

Opdateres...