Den mand, som Nordsjællands Politi efterlyste tirsdag eftermiddag med billede og signalement, er med »overvejende stor sandsynlighed« blevet identificeret.

Manden var eftersøgt, fordi han var under mistanke for at have befølt en 24-årig kvinde i skridtet i et S-tog den 8. september 2019.

Ifølge Nordsjællands Politi er det den formodede gerningsmand selv, der har henvendt sig til politiet, efter de havde efterlyst ham med fuldt billede i pressen.

Billederne af den formodede gerningsmand stammede fra overvågningskameraerne i S-toget. Om billederne var taget den 8. september 2019, melder politiet ikke noget om.

Det var i S-toget mellem Virum og Lyngby, at kvinden blev befølt i skridtet. Foto: Thomas Freitag Vis mere Det var i S-toget mellem Virum og Lyngby, at kvinden blev befølt i skridtet. Foto: Thomas Freitag

Nordsjællands Politi opfordrer tirsdag aften medier og andre, der måtte have delt efterlysningen af manden, til at slette eller sløre billederne af den nu tidligere efterlyste mand.



'Nordsjællands Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen,' skriver de i en pressemeddelelse.

»Sagen faldt mellem flere stole«

Nordsjællands Politi beklagede i deres første efterlysning af manden, at sagen var blevet mere end syv måneder forsinket.

'Indledningsvis vil vi gerne beklage, at efterlysningen først bliver offentliggjort nu. Der er forskellige årsager til, at den er faldet imellem flere stole, men uanset hvad skulle den have været samlet op tidligere. Selvom det heldigvis er sjældent, at en efterlysning af denne type ligger så længe, så er det på flere måder ikke optimalt, og vi vil derfor tage et kig på vores procedurer,« siger vicepolitiinspektør Matias Arvidsen.

Ved du noget om sagen, må du meget gerne skrive til bowe@bt.dk - tak.