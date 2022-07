Lyt til artiklen

Opdatering: Den 56 årige kvinde, som vi for kort tid siden efterlyste via Twitter er nu selv kommet hjem igen i god behold. Så vi beder pressen om at slette navn og billede.

Nordjyllands Politi har mandag aften udsendt en efterlysning.

Man leder efter en 56-årig kvinde.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Politiet oplyser, at den 56-årige kvinde er gået fra en adresse i Aalborg i nedtrykt sindstilstand.

Kvinden beskrives som værende cirka 175 centimeter høj og er kraftig af bygning.

Derudover har hun brunt krøllet hår og bærer briller.

Der er umiddelbart ingen oplysninger omkring hendes nuværende påklædning.

Hvis man ser kvinden eller kender til hendes lokation, så bedes man ringe 114.

B.T. følger sagen.