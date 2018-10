OPDATERING: Birthe Rusholt er fundet i god behold.

»Vi var ude at lede efter hende med en hundepatrulje, men faktisk var det en ansat på plejehjemmet, der fandt Birthe, da hun tilfældigvis cyklede forbi hende på vejen hjem,« fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jeppe Thramun, til B.T.

74-årige Birthe Rusholt har det efter omstændighederne godt, selvom hun var en smule nedkølet og utilpas.

Derfor er hun kørt til et tjek på hospitalet.

Tidligere onsdag skrev B.T.:

74-årige Birthe Rusholt er gået fra Dronning Ingrids Plejehjem i Brædstrup omkring klokken 14 ondag.

»Vi efterlyser Birthe med familiens accept, fordi vi håber at finde hende, inden det bliver mørkt,« fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jørn Bystrup, til B.T.

Birthe Rusholt er dement og går normalt med rollator.

Men rollatoren har hun efterladt på plejehjemmet, og derfor er politiet bekymrede for, at hun kan falde eller ligge et sted, hvor hun har brug for hjælp.

Birthe er 74 år og beskrives som 160-165 cm høj, almindelig af bygning med gråt pagehår, bærer briller, iført mørkeblå jakke/frakke, rød bluse, sorte bukser med hvid stribe.

Hvis du har set Birthe Rusholt på et tidspunkt efter klokken 14 eller møder hende, så kontakt politiet på 114.

I Danmark er der omkring 90.000 ældre med demens, anslår Nationalt Videnscenter for Demens.

Dronning Ingrids Plejehjem kaldes også 'Slottet' og ligger centralt placeret i Brædstrup.