Mandag morgen blev en kvinde udsat for et voldeligt overfald i Randers.

Østjyllands Politi efterlyste derfor en mand, som man mener stod bag. Han er nu identificeret.

I en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi fremgår det, at en 33-årig kvinde ved 8-tiden mandag morgen stod ved sin cykel foran Spar Nord Bank på Østervold i Randers.

En ukendt mand kom forbi og sagde godmorgen, og kvinden kvitterede med et 'godmorgen'.

Kort efter kom manden dog tilbage og slog hende bagfra med to knytnæveslag.

Samtidig kaldte han hende diverse skældsord og sagde, at hun skulle have tæsk.

Kvinden skyndte sig væk på sin cykel.

Manden beskrives som mellem 60 og 70 år gammel og mellem 160 til 170 centimeter høj. Han var kraftig af bygning og havde mørkegråt hår.

Under overfaldet var han iført mørke bukser, grå hue, mørkeblå jakke og sorte Nike-sko med hvide såler.

Han talte dansk og havde en papirspose i den ene hånd.

Selv om der var helt øde i området, da overfaldet faldt sted, håber politiet alligevel, at der kan være vidner, der har hørt eller set noget.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, kan du henvende dig på telefon 114.